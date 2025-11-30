DWP PKB Jabar Gelar Muswil Rencanakan Program 5 Tahun ke Depan

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) sebagai ajang evaluasi dan perumusan program untuk lima tahun ke depan. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Ibis, Kota Bandung, Minggu (30/11).

Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda, menyampaikan bahwa selama sepuluh tahun memimpin, berbagai capaian telah berhasil ditorehkan.

Ia menegaskan bahwa periode kepengurusan sebelumnya berfokus pada semangat mengurus keumatan dengan mengusung slogan “Peduli Umat Melayani Rakyat”.

“Periode kepengurusan kemarin memiliki semangat mengurus keumatan. Peduli Umat Melayani Rakyat menjadi napas perjuangan kami,” ujarnya.

Huda menambahkan, berbagai program yang diluncurkan PKB Jawa Barat berorientasi pada pelayanan umat dan masyarakat. Dampak positif dari program tersebut terlihat dari meningkatnya kaderisasi, terutama di kalangan muda.

Berdasarkan hasil survei internal, banyak anak muda bergabung dengan PKB. Namun Huda menyebut, motivasi utama mereka bukan sekadar ingin berpartai, melainkan dorongan untuk melayani masyarakat.

“Motivasi masuk PKB karena ingin melayani masyarakat. Motivasi untuk berpartai masih rendah. Tapi ini sudah sesuai jalur karena PKB ingin menjadi partai yang melayani,” jelasnya.

Capaian program tersebut turut berkontribusi pada peningkatan perolehan suara PKB dalam Pemilu 2024.