Target Jawa Barat Jadi Lumbung Kemenangan Pemilu 2029, Golkar Perkuat Pendidikan Poltik Data

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily menegaskan pentingnya konsolidasi dan strategi pemenangan berbasis data dalam menyongsong Pemilu 2029.

Hal itu disampaikan Ace saat membuka kegiatan Pendidikan Politik Berbasis Data: Roadmap Menuju Kemenangan 2029 di Kabupaten Bekasi pada Minggu (30/11/2025).

Pria yang karib disapa Kang Ace itu mengatakan, regenerasi kepemimpinan menjadi kekuatan baru Golkar Jawa Barat.

Ia menyampaikan apresiasi atas hadirnya para kepala daerah muda dari kader Golkar, termasuk Bupati Subang Reynaldy Putra Budi Raemi, dan Wakil Bupati Majalengka Dena Muhamad Ramdhan, sebagai bukti tumbuhnya kepemimpinan baru di tubuh partai.

"Regenerasi ini menunjukkan Golkar terus solid dan relevan sebagai kekuatan politik," kata Ace yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut, dalam keterangannya.

Ace turut mengingatkan jajaran Golkar untuk memulai persiapan pemenangan Pemilu 2029 sejak dini. Ia menekankan bahwa seluruh strategi harus berbasis data dan bukan bergantung pada asumsi.

"Kerja politik tidak boleh lagi mengandalkan intuisi. Semuanya harus terukur, sistematis, dan dapat dievaluasi," ucap dia.

Dalam sambutannya, Ace menyoroti pentingnya menjaga basis suara agar tidak terjadi kehilangan konstituen. Ia meminta anggota fraksi DPRD provinsi serta kabupaten/kota untuk memastikan program yang menjadi kewenangan mereka memberi manfaat langsung kepada struktur partai dan kader aktif.