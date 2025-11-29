NasDem Instruksikan Seluruh Kader Bantu Penanganan Banjir di Wilayah Sumatera

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - DPP Partai NasDem menginstruksikan kadernya di seluruh wilayah Indonesia untuk turut serta berpartisipasi membantu meringankan beban masyarakat terdampak banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPP NasDem, Saan Mustopa dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Sabtu (29/11/2025).

Saan menegaskan, Instruksi tersebut berlaku bagi anggota legislatif NasDem di DPR RI, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota, serta pengurus DPW, DPD, DPC hingga tingkat ranting.

“Seluruh jajaran partai diperintahkan untuk segera turun ke lapangan melakukan tanggap darurat dan membantu masyarakat, berkolaborasi dengan kepala daerah di wilayah terdampak bencana banjir di Sumbar, Sumut, Aceh, atau secara keseluruhan di wilayah Sumatra,” ujar Saan.

Lebih lanjut, kata Saan, ada dua dorongan utama yang harus segera dilakukan struktur partai di daerah yakni memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat yang terdampak bencana dan menginventarisasi kebutuhan mendasar warga di lokasi banjir untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran.

“Masyarakat tentu menghadapi beban yang sangat berat. Karena itu NasDem meminta seluruh jajaran untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka dan memberikan bantuan secepat mungkin,” kata Saan.

Tidak lupa, Saan pun menyampaikan rasa keprihatinan mendalam atas bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

"Kami turut prihatin terkait bencana yang terjadi di Sumbar, Sumut, dan Aceh. Kami berharap para korban diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan. Mudah-mudahan musibah ini segera berlalu,” ujar Saan.