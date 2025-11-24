Golkar Jabar Siapkan Jurus Politik Berbasis Data Demi Menyongsong Pemilu 2029

jabar.jpnn.com, BOGOR - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat mulai melakukan pemanasan mesin politik sejak dini demi menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

Sekretaris DPD Partai Golkar Jabar, MQ Iswara menegaskan, partai berlambang pohon beringin ini sudah mulai menyusun peta jalan (road map) kemenangan dengan pendekatan baru yang lebih presisi dan berbasis data.

Langkah strategis itu dirumuskan dalam agenda Pendidikan Politik (Dikpol) Berbasis Data: Roadmap Menuju Kemenangan Partai Golkar Jawa Barat Tahun 2029, di Novotel Bogor Golf Resort, Minggu 23 November 2025.

Di forum tersebut, seluruh elemen struktural Partai Golkar Jabar dikerahkan untuk memastikan penyusunan strategi dilakukan secara komprehensif dan terukur.

Penyusunan road map ini melibatkan anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI, FPG DPRD Provinsi, FPG kabupaten/kota, hingga jajaran pengurus Partai Golkar di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, serta para kepala daerah dari kader Partai Golkar, dengan menghadirkan juga pakar politik dan lembaga survei

"Kami melakukan dialog dengan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar di semua jenjang. Kami mendengarkan informasi aktual dan faktual dari lapangan," ujar MQ Iswara dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Senin (24/11/2025).

Golkar Jabar pun menyiapkan jurus baru untuk merumuskan strategi pemenangan Pemilu 2029, yaitu dengan pendekatan digital.

Data-data survei mengenai tren perilaku pemilih, proyeksi demografi dalam dua hingga empat tahun ke depan, serta dinamika politik regional, menjadi bahan utama analisis.