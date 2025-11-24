Ratusan Pengurus DPC Resmi Dilantik, NasDem Karawang Bidik Kemenangan Pemilu 2029

jabar.jpnn.com, KARAWANG - DPD Partai NasDem Karawang resmi melantik 460 pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di wilayah politiknya, Minggu (23/11/2025).

Pelatikan ini diyakini sebagai awal langkah konsolidasi politik yang dilakukan NasDem Karawang dengan pendukung di akar rumput.

Ketua DPD NasDem Karawang Dian Fahrud Jaman menuturkan, pelantikan ini merupakan upaya memperkuat struktur partai sejak dini agar NasDem mampu merebut kemenangan pada Pemilu 2029

Dia pun optimistis dengan kerja kolektif serta dukungan masyarakat, target menang di Pemilu 2029 bukan hal yang mustahil.

Dian merujuk pada raihan 7 kursi DPRD Karawang pada Pemilu sebelumnya sebagai bukti nyata kekuatan kebersamaan kader dan simpatisan.

“Tanpa kebersamaan, mana mungkin partai ini besar. Pemilu kemarin adalah bukti, kita mendapat tujuh kursi karena dukungan masyarakat. Kini kami ingin seluruh pengurus kembali bekerja keras dan membuktikan kemampuan di 2029,” ujar Dian dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Senin (24/11/2025).

Dian memastikan, NasDem Karawang adalah “rumah bersama” yang harus dirawat melalui semangat kebersamaan dan tanggung jawab kolektif para kader.

“Kader tidak hanya menjadi kader untuk diri sendiri. Kita harus menjadi kader yang aktif, bukan pasif. Jangan hanya membawa diri sendiri. Hari ini, pengurus DPC adalah panggilan nurani bagaimana kita bisa mengabdi bagi bangsa dan negara,” kata Dian.