Golkar Jabar Panaskan Mesin Politik, Kang Ace Targetkan Tambah Kursi di 2029

jabar.jpnn.com, BOGOR - DPD Partai Golkar Jawa Barat memanaskan mesin politik.

Partai berlambang pohon beringin itu menggelar Pendidikan Politik (Dikpol) Berbasis Data dengan tema Road Map Menuju Kemenangan Partai Golkar Jawa Barat tahun 2029, Minggu (23/11/2025).

Kegiatan itu berlangsung di Novotel Bogor Golf Resort and Convention Center, Jalan Golf Estate Bogor Raya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

Dikpol berbasis data dengan peserta para kader dan pengurus DPD Partai Golkar Kota/Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kota/Kabupaten Sukabumi tersebut, dibuka oleh Ketua DPD Partai Golkar Jabar yang juga Wakil Ketua DPP Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily.

Dalam sambutannya, Kang Ace, sapaan akrab Tubagus Ace Hasan Syadzily, mengatakan, pada 2024 lalu, Partai Golkar Jabar berhasil menaikkan jumlah kursi di DPR RI dari 14 menjadi 17.

Kemudian, DPRD Provinsi Jabar, dari 16 menjadi 19 dan DPRD kabupaten/kota 195 menjadi 208 kursi.

"Tentu bukan soal mudah. Kami harus rawat, jaga. Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan target 2029 meningkatkan kursi. Jadi ketua umum tidak muluk-muluk, 2029 harus tambah jumlah kursi," kata Ketua DPD Partai Golkar Jabar.

Menurut Ace yang juga menjabat Gubernur Lemhannas RI itu, untuk menjaga agar jumlah kursi tetap bertahan saja tidak mudah.