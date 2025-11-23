Golkar Jabar Gelar Pendidikan Politik Berbasis Data, Targetkan Kenaikan Suara di Pemilu 2029

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat mulai melakukan konsolidasi awal untuk mengejar target peningkatan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

Upaya tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan politik berbasis data bagi kader di lima daerah, yaitu Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Cianjur.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, TB Ace Hasan Syadzily, mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkuat soliditas internal sekaligus memastikan seluruh kepala daerah dan anggota legislatif asal Golkar memiliki komitmen mendukung kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Kegiatan ini merupakan pendidikan politik untuk mensolidkan Partai Golkar, terutama para kepala daerah dan anggota legislatif dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo–Gibran serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” kata Ace, Minggu (23/11/2025).

Jaga Stabilitas Politik dan Sukseskan Program Pemerintah

Ace menegaskan bahwa Golkar memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik nasional. Menurutnya, dukungan politik yang solid menjadi bagian penting untuk menyukseskan program-program pemerintah dari pusat hingga daerah.

“Sebagai partai berbasis karya dan kekaryaan, kami ingin mendorong suksesnya pemerintahan Presiden Prabowo–Gibran dari tingkat pusat sampai ke bawah,” katanya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan program pemerintahan akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.