PKB Rangkul Industri Kreatif, Amplified Nation Jadi Panggung Aksi untuk Musisi Jabar

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat semakin menegaskan komitmennya untuk merangkul generasi muda dan komunitas kreatif.

Hal ini ditunjukkan melalui penyelenggaraan kompetisi band bertajuk "Amplified Nation" yang merupakan rangkaian menuju perhelatan akbar PKB Jabar Fair pada awal tahun 2026.

Acara yang dipusatkan di kantor DPW PKB Jabar, Jalan KH Achmad Dahlan No 1, Kota Bandung, pada Minggu (23/11/2025) ini, menarik antusiasme tinggi dari para musisi muda se-Jabar.

Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda mengatakan bahwa Amplified Nation adalah bagian dari upaya PKB untuk menjadi partai milik masa depan, terutama bagi kalangan milenial dan gen Z.

"Ini kebetulan rangkaian dari PKB Fair. Rencana awal tahun depan, mungkin Januari-Februari, PKB Jabar akan melaksanakan PKB Fair," kata Huda yang juga Wakil Ketua Komisi V DPR RI saat ditemui disela-sela acara.

Huda mengatakan bahwa PKB Fair tidak hanya akan diisi dengan agenda politik seperti pelantikan 14.000 pengurus PAC (Pengurus Anak Cabang) yang 40% di antaranya adalah perempuan dan didominasi usia maksimal 35 tahun, tetapi juga diramaikan dengan agenda showbiz dan pelayanan komunitas.

“Di PKB fair itu juga akan ada semacam showbiz gitu terkait dengan semua agenda kepedulian dan pelayanan PKB Jabar. Mulai foodbank, membela warung nasi untuk disebarkan terus kemudian ada jajan sodako dan aamal jariah itu terus kemudian ada layanan ambulan 24 jam,” jelasnya.

“Kami ingin itu semua bisa diakses maksimal oleh masyarakat Jawa Barat termasuk services community yang selama ini sedang bekerja terus mulai GTD (Gerak Tanggap Darurat) yang melayani semua masyarakat yang kena musibah dan seterusnya,” lanjutnya.