JPNN.com

JPNN.com Jabar Politik Indonesia Dorong Pembentukan Just Transition di UNFCCC untuk Dukung Negara Berkembang

Indonesia Dorong Pembentukan Just Transition di UNFCCC untuk Dukung Negara Berkembang

Minggu, 23 November 2025 – 09:00 WIB
Indonesia Dorong Pembentukan Just Transition di UNFCCC untuk Dukung Negara Berkembang - JPNN.com Jabar
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH), Hanif Faisol. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Perwakilan tingkat tinggi dari berbagai negara anggota UNFCCC, termasuk organisasi nonpemerintah (NGO), sektor swasta, masyarakat adat, petani, serta para pengamat, menghadiri Third Annual High-Level Ministerial Roundtable on Just Transition.

Forum resmi di bawah UAE Just Transition Work Programme (JTWP) ini bertujuan memperkuat komitmen global untuk mewujudkan transisi energi dan pembangunan rendah karbon yang inklusif, berlandaskan hak asasi manusia, serta menjamin keadilan sosial.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut mandat Keputusan 1/CMA.4 dan 3/CMA.5, yang menegaskan bahwa transisi menuju ekonomi beremisi rendah perlu dilaksanakan melalui dialog sosial yang efektif, tidak meninggalkan kelompok rentan, serta memastikan tersedianya perlindungan sosial bagi pekerja dan masyarakat terdampak.

Baca Juga:

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa negara maju dan berkembang memiliki pemahaman yang sama bahwa transisi berkeadilan tidak hanya terbatas pada sektor energi.

“Transisi harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat melalui perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja hijau, dan memastikan kelompok rentan tidak tertinggal,"

"Negara berkembang juga menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas, dengan tetap berlandaskan prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC),” ujar Hanif.

Baca Juga:

Hanif mengungkapkan bahwa dalam forum tersebut masih terdapat perbedaan pandangan antara negara maju dan negara berkembang.

Kelompok G77 & China secara tegas mendorong pembentukan mekanisme baru untuk mendukung implementasi transisi berkeadilan.

JTWP jadi ajang memperkuat komitmen global untuk mewujudkan transisi energi dan pembangunan rendah karbon yang inklusif
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   UNFCCC CTC UNFCCC TIP UNFCCC UAE JTWP KLH BPLH Hanif Faisol Nurofiq

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU