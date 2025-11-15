Saan Mustopa Center Menggelar Screening TBC Gratis untuk Masyarakat Karawang

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Saan Mustopa Center (SMC) menggelar screening Tuberculosis (TBC) di Desa Pisang Sambo, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Sabtu (15/11/2025).

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, penyakit TBC menjadi salah satu isu kesehatan yang menjadi perhatian legislatif.

"Ini kan menjadi isu ya di dpr kemenkes juga sudah membicarakan terkait hal ini secara serius," kata Saan dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com

Baca Juga: Polisi Buru Pelaku Pemalakan di Jalan Supratman Bandung

Selain itu, isu kesehatan ini diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya TBC. Padahal, TBC juga merupakan salah satu isu kesehatan di dunia.

“TBC ini penyakit serius. Tapi tingkat pengetahuan masyarakat masih minim. Karena itu kita lakukan deteksi dini dengan mendatangi langsung masyarakat,” ujar Saan.

Saan menekankan, pendekatan jemput bola sebagai strategi utama agar lebih banyak warga dapat mengikuti skrining. Target kegiatan tersebut mencapai 300 peserta, dan ditargetkan menjangkau hingga 5.000 warga di 30 kecamatan di Karawang.

Sementara itu, Direktur RSUD Jatisari, dr. Anisah menjelaskan, setiap peserta mengikuti lima tahapan pemeriksaan mulai dari administrasi, screening kesehatan, rontgen, konsultasi dokter, hingga pemeriksaan dahak untuk diagnosis pasti.

"Jika ditemukan pasien positif, akan ditangani puskesmas terdekat dan pentingnya pemeriksaan bagi seluruh kontak serumah," ujar Anisah.