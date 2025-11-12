GRMB Geruduk DPRD Kota Bogor, Tuntut Integritas Legislator Bekerja Sesuai Fungsi

jabar.jpnn.com, BOGOR - Garda Revolusi Mahasiswa Bogor (GRMB) menuntut wakil rakyat di Kota Bogor bekerja dengan sesuai fungsinya sebagai representasi masyarakat. Mulai dari fungsi pengawasan, integritas jabatan, dan tanggung jawab moral anggota legislatif.

Hal itu disampaikan ratusan anggota GRMB dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DRPR Kota Bogor, Jalan Pemuda, Kecamatan Tanah Sareal, Rabu (12/11/2025).

Koordinator Lapangan (Korlap) GRMB, Raden mengatakan, kedatangannya ke Gedung DPRD Kota Bogr merupakan sikap keprihatinan terhadap lembaga legislatif daerah.

Baca Juga: 200 CCTV Siaga Pantau Jalan hingga Keamanan Kota Bandung

Dia menilai, menilai ada kemerosotan integritas dari salah satu oknum Komisi I Anggota DPRD Kota Bogor.

Oleh karena itu, Raden mendesak DPRD Kota Bogor menjalankan fungsi representasi rakyat secara nyata, bukan pembela kepentingan elit atau kelompok korporasi.

"Kami mendorong Pimpinan DPRD Kota Bogor untuk segera melakukan evaluasi dan penindakan internal terhadap anggota yang dinilai abai, tidak profesional, atau diduga berafiliasi dengan kepentingan mafia ekonomi," kata Raden.

Baca Juga: Jasad Pria di Pinggir Tol Jagorawi Ternyata Sopir Taksi Online Asal Depok

Selain itu, Raden juga mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mengawal dan menegur DPRD agar kembali pada tugas utamanya sebagai wakil rakyat yang berintegritas.

"Mendukung penuh upaya pemberantasan mafia tambang dan minyak yang tengah dilakukan Aparat Penegak Hukum tanpa intervensi pihak manapun," kata Raden.