Rayakan Ulang Tahun Partai, DPD NasDem Karawang Bagikan Kebahagiaan untuk Masyarakat

jabar.jpnn.com, KARAWANG - DPD NasDem Kabupaten Karawang menggelar aksi bakti sosial, sebagai bentuk rasa syukur atas HUT ke-14 partai.

Aksi sosial tersebut direalisasikan menjadi berbagai kegiatan. Mulai dari pembagian 1.000 paket sembako, donor darah hingga cek kesehatan gratis di enam daerah pemilihan.

Ketua DPD NasDem Karawang, Dian Fahrud Jaman, mengatakan, sesuai dengan tema yang diusung pada tahun ini Konsisten Membawa Arus Perubahan, NasDem memilih merayakan hal yang lebih bermanfaat untuk masyarakat.

"NasDem lahir dari semangat perubahan dan pengabdian untuk masyarakat. Maka kepercayaan dan amanah ini akan kami jaga," kata Dian dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (11/11/2025).

Dian mengatakan, NasDem Karawang mendistribusikan 1.000 paket sembako di enam daerah pemilihan (dapil).

Secara simbolis, bantuan tersebut diserahkan kepada para pengemudi ojek online (ojol), mewakili sektor pekerja informal yang paling rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Tantangan ekonomi saat ini sangat berat, jadi sembako ini sebagian kecil untuk membantu meringankan kondisi saat ini," kata Dian.

Selain bantuan pangan, rangkaian kegiatan HUT juga mencakup donor darah dan cek kesehatan gratis bagi warga.