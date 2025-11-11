120 Peneliti Bahas Palestina di DPR, Indonesia Dorong Diplomasi Kemanusiaan Asia - Pasifik

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Forum internasional Asia Pasific Dialogue for Palestine: Synergy of Research and Diplomacy resmi digelar di Gedung Nusantara IV, Kompleks DPR RI, Jakarta. Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara riset akademik dan diplomasi kemanusiaan di kawasan Asia - Pasifik.

Kegiatan tersebut mendapat dukungan penuh dari DPR RI dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta melibatkan berbagai lembaga yang berkomitmen terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Salah satunya adalah Palestine Research Center (PRC), yang aktif memperkuat jejaring peneliti dan diplomat di kawasan Asia - Pasifik.

Penanggung jawab acara dari PRC Luthfie Maula Alfianto mengatakan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk mendiskusikan isu Palestina secara ilmiah.

Baca Juga: PFI Bandung dan IWEB Dukung Para Pahlawan Ekonomi Melalui Festival Fotografi

"Kami ingin perjuangan Palestina tidak hanya dibahas di media sosial, tapi juga dalam forum akademik. Perjuangan ini tidak sekadar fisik atau bantuan dana, tapi juga melalui pemikiran dan kajian ilmiah," kata Luthfie dalam keterangannya, Selasa (11/11/2025).

Sementara itu, Manager Program Wakaf Salman Ryan Faisal mengajak masyarakat untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam berbagai bentuk.

"Mulai dari donasi, doa, hingga komitmen menghindari produk berafiliasi, semua langkah kecil ini penting. Harapannya, makin banyak riset tentang Palestina yang bisa melahirkan ide-ide besar untuk pemulihan Gaza," ujarnya.

Forum Asia Pasific Dialogue for Palestine diharapkan menjadi wadah berkelanjutan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor antara lembaga riset, parlemen, akademisi, dan masyarakat sipil.

Tujuannya, memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara ilmiah, sistematis, dan penuh solidaritas kemanusiaan.