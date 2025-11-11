JPNN.com

JPNN.com Jabar Politik DPRD Karawang Dukung Pelaksanaan Pilkades Digital, Minta Pemkab Siapkan Secara Matang

DPRD Karawang Dukung Pelaksanaan Pilkades Digital, Minta Pemkab Siapkan Secara Matang

Selasa, 11 November 2025 – 08:00 WIB
DPRD Karawang Dukung Pelaksanaan Pilkades Digital, Minta Pemkab Siapkan Secara Matang - JPNN.com Jabar
Ilustrasi Pilkades Digital. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan secara matang pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) berbasis elektronik atau pilkades digital yang akan digelar serentak pada 28 Desember 2025.

Ketua Komisi I DPRD Karawang, Saepudin Zuhri, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan pilkades digital tersebut.

Menurutnya, langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dalam menerapkan sistem elektronik merupakan bagian dari transformasi digital di tingkat desa.

Baca Juga:

“Kami dari Komisi I DPRD Karawang tentu sangat mendukung pilkades dilaksanakan secara elektronik. Ini bagian dari transformasi digital dalam pelayanan publik di tingkat desa,” ujar Saepudin.

Ia menilai, penerapan sistem digital dalam pilkades menjadi terobosan positif untuk meningkatkan efisiensi serta meminimalkan potensi kecurangan dalam proses pemungutan suara.

Meski demikian, Saepudin menegaskan bahwa pelaksanaan pilkades digital harus tetap berpedoman pada aturan dan regulasi yang berlaku.

Baca Juga:

Ia juga mengingatkan agar pilkades hanya dapat dilaksanakan jika terdapat lebih dari satu bakal calon kepala desa.

“Jika bakal calonnya hanya satu, maka pilkades harus ditunda. Semua harus sesuai dengan ketentuan resmi,” tegasnya.

DPRD Kabupaten Karawang meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan secara matang pelaksanaan pilkades digital pada 28 Desember 2025
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pilkades digital pilkades serentak dprd karawang pemkab karawang pilkades elektronik kabupaten karawang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU