Muncul Isu Plt dalam Musda Golkar 2025, Asep Suparman: Tak Ada Aturan Mainnya

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Jabatan Ketua DPD Golkar Jabar, dikabarkan bakal diisi oleh Tubagus Ace Hasan Syadzily sebagai pelaksana tugas.

Kabar itu muncul setelah tidak pastinya jadwal Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Jabar yang harusnya digelar pada November 2025.

Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPD Golkar Jabar, Asep Suparman menegaskan, tidak ada satu pasal pun dalam aturan dasar dan aturan rumah tangga (AD/ART) Golkar yang membenarkan jabatan DPD diisi oleh plt.

"Tidak ada aturan mainnya, tidak ada satu pasal pun di AD/ART dan PO yang bunyi seperti itu. Jadi, sangat tidak mungkin," ujar Asep dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Minggu (9/11/2025).

Asep menjelaskan, jabatan Ketua DPD Golkar tingkat Provinsi atau Kabupaten Kota itu hanya dapat diisi dengan alasan ketuanya meninggal, berhalangan tetap atau sakit keras dan tidak mungkin beraktivitas sebagai ketua, tersandung pidana umum/khusus, mundur sebagai Ketua, diberhentikan secara tidak hormat atau melanggar aturan partai.

"Itu pun (jabatan plt nya) hanya tiga bulan, tidak lima tahun," katanya.

Adapun kepengurusan saat ini, kata dia, sudah habis tapi diperpanjang melalui surat instruksi DPP Golkar hingga Musda terlaksana.

“Secara periodisasi, kepengurusan DPD Jabar sebenarnya sudah selesai sejak Maret tahun ini. Tapi karena ada surat instruksi perpanjangan SK sampai terlaksananya Musda, maka masih berjalan,” katanya.