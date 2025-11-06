JPNN.com

JPNN.com Jabar Politik Prabowo Tegaskan Tidak Dikendalikan Jokowi: Saya dan Beliau Itu Hopeng!

Prabowo Tegaskan Tidak Dikendalikan Jokowi: Saya dan Beliau Itu Hopeng!

Kamis, 06 November 2025 – 15:00 WIB
Prabowo Tegaskan Tidak Dikendalikan Jokowi: Saya dan Beliau Itu Hopeng! - JPNN.com Jabar
Potret kedekatan Prabowo Subianto dengan Joko Widodo (Jokowi). Foto: setneg.go.id

jabar.jpnn.com, BOGOR - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak berada di bawah kendali Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dalam menjalankan pemerintahan.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan pabrik petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten, Kamis (6/11/2025).

Ia menepis anggapan bahwa kebijakan pemerintahannya dipengaruhi oleh Jokowi.

Baca Juga:

“Saya bukan takut sama Jokowi. Kadalau ada yang bilang Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi, enggak benar itu,” kata Prabowo.

Prabowo menyebut isu bahwa dirinya masih berada di bawah bayang-bayang Jokowi tidak memiliki dasar.

Ia menegaskan hubungan mereka dibangun atas dasar persahabatan dan saling menghormati.

Baca Juga:

“Pak Jokowi itu enggak pernah titip apa-apa sama saya. Untuk apa saya takut sama beliau? Saya hopeng (sahabat baik) sama beliau, kok takut,” ujarnya sambil berkelakar.

Presiden Prabowo juga menjelaskan alasannya mengundang Jokowi ke acara tersebut.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak berada di bawah kendali Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi)
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   presiden prabowo prabowo subianto joko widodo jokowi hubungan Prabowo dan Jokowi budaya politik Indonesia pemerintahan prabowo politik indonesia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU