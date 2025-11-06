Prabowo Tegaskan Tidak Dikendalikan Jokowi: Saya dan Beliau Itu Hopeng!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak berada di bawah kendali Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dalam menjalankan pemerintahan.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan pabrik petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten, Kamis (6/11/2025).

Ia menepis anggapan bahwa kebijakan pemerintahannya dipengaruhi oleh Jokowi.

“Saya bukan takut sama Jokowi. Kadalau ada yang bilang Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi, enggak benar itu,” kata Prabowo.

Prabowo menyebut isu bahwa dirinya masih berada di bawah bayang-bayang Jokowi tidak memiliki dasar.

Ia menegaskan hubungan mereka dibangun atas dasar persahabatan dan saling menghormati.

“Pak Jokowi itu enggak pernah titip apa-apa sama saya. Untuk apa saya takut sama beliau? Saya hopeng (sahabat baik) sama beliau, kok takut,” ujarnya sambil berkelakar.

Presiden Prabowo juga menjelaskan alasannya mengundang Jokowi ke acara tersebut.