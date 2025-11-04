Pererat Hubungan Bilateral, Wali Kota Bogor Terima Kunjungan Dubes Malaysia

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato’ Syed Mohamad Hasrin Tengku Hussin, bersama jajaran Kedutaan Besar Malaysia di Balai Kota Bogor, Paseban Suradipati, pada Senin (3/11/2025).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai peluang kerja sama strategis antara Malaysia dan Kota Bogor di sejumlah sektor, mulai dari pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, hingga sosial.

Perkuat Hubungan dan Kolaborasi Nyata

Wali Kota Bogor Dedie Rachim menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan bilateral antara Kota Bogor dan Malaysia.

“Alhamdulillah, kami menerima kunjungan Duta Besar Kerajaan Malaysia untuk Republik Indonesia beserta seluruh jajaran dalam rangka beberapa kegiatan yang terkait dengan pemerintahan dan pendidikan. Kami membahas berbagai hal, seperti pendidikan, kesehatan, hingga persoalan sosial,” ujar Dedie.

Ia menegaskan bahwa hubungan baik antara kedua wilayah perlu terus ditingkatkan melalui kolaborasi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Peluang Kerja Sama di Bidang Perdagangan dan Ketahanan Pangan

Dedie juga menyoroti potensi besar kerja sama di sektor perdagangan dan ketahanan pangan. Salah satu peluang yang ditawarkan yakni keterlibatan Malaysia dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah Indonesia.