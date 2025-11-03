JPNN.com

JPNN.com Jabar Politik AHY Temui Presiden Prabowo Bahas Solusi Utang Kereta Cepat Whoosh

AHY Temui Presiden Prabowo Bahas Solusi Utang Kereta Cepat Whoosh

Senin, 03 November 2025 – 19:00 WIB
AHY Temui Presiden Prabowo Bahas Solusi Utang Kereta Cepat Whoosh - JPNN.com Jabar
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Foto: kemenkoinfra

jabar.jpnn.com, BOGOR - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (3/11/2025).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk permasalahan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

AHY menyampaikan bahwa kunjungannya bertujuan untuk meminta arahan dan petunjuk dari Presiden Prabowo terkait langkah penyelesaian masalah pada proyek strategis nasional tersebut.

Baca Juga:

“Iya, (termasuk soal kereta cepat), tentunya kita ingin mendapatkan sejumlah guidance dari Bapak Presiden,” kata AHY saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Bahas Restrukturisasi Utang KCIC

Menurut AHY, salah satu isu utama yang dibahas adalah utang yang membebani proyek kereta cepat yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Baca Juga:

Pemerintah, kata dia, tengah mencari berbagai opsi penyelesaian, termasuk kemungkinan restrukturisasi utang agar proyek tetap berkelanjutan tanpa mengganggu stabilitas fiskal.

“Tentu kita ingin melihat berbagai isu, termasuk KCIC Jakarta–Bandung. Ada permasalahan-permasalahan yang harus kita carikan solusinya juga dengan sejumlah opsi tentunya,” ujar AHY.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, bahas soal utang Kereta Cepat Whoosh
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pt kcic kcjb agus harimurti yudhoyono AHY kereta cepat whoosh utang kereta cepat whoosh presiden prabowo subianto

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU