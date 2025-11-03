AHY Temui Presiden Prabowo Bahas Solusi Utang Kereta Cepat Whoosh

jabar.jpnn.com, BOGOR - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (3/11/2025).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk permasalahan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

AHY menyampaikan bahwa kunjungannya bertujuan untuk meminta arahan dan petunjuk dari Presiden Prabowo terkait langkah penyelesaian masalah pada proyek strategis nasional tersebut.

“Iya, (termasuk soal kereta cepat), tentunya kita ingin mendapatkan sejumlah guidance dari Bapak Presiden,” kata AHY saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Bahas Restrukturisasi Utang KCIC

Menurut AHY, salah satu isu utama yang dibahas adalah utang yang membebani proyek kereta cepat yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Pemerintah, kata dia, tengah mencari berbagai opsi penyelesaian, termasuk kemungkinan restrukturisasi utang agar proyek tetap berkelanjutan tanpa mengganggu stabilitas fiskal.

“Tentu kita ingin melihat berbagai isu, termasuk KCIC Jakarta–Bandung. Ada permasalahan-permasalahan yang harus kita carikan solusinya juga dengan sejumlah opsi tentunya,” ujar AHY.