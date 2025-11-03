Perkuat Tiga Matra, TNI Siap Bentuk 750 Batalion Tempur dan Satuan Antariksa

jabar.jpnn.com, BOGOR - Tentara Nasional Indonesia (TNI) tengah menyiapkan rencana besar peningkatan postur pertahanan nasional melalui penguatan tiga matra, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang akan dijalankan dalam rentang waktu 2025 hingga 2029.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI (Mar) Freddy Ardianzah, menjelaskan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap perencanaan dan akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional serta kebijakan pertahanan nasional.

“Terkait rencana pembentukan 750 batalyon tempur, lima Koarmada, serta satuan antariksa di bawah Kohanudnas, hal tersebut masih dalam tahap perencanaan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan kebijakan pertahanan nasional,” ujar Freddy di Jakarta, Senin (3/11).

Baca Juga: Tradisi Penyiraman Air Warnai Kedatangan Pesawat Angkut Raksasa Airbus A400M TNI AU

Menurutnya, peningkatan postur pertahanan merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya tangkal dan menjaga kedaulatan negara dari ancaman asing.

“Peningkatan jumlah dan kemampuan satuan akan memperkuat daya tangkal serta memperluas kemampuan proyeksi kekuatan TNI di seluruh wilayah yurisdiksi NKRI,” tambah Freddy.

Ia menegaskan bahwa seluruh proses peningkatan kekuatan matra berada di bawah koordinasi Markas Besar TNI, meski belum mengungkapkan rincian tahapan atau target waktu implementasi.

Baca Juga: 3 Tokoh Indonesia Suarakan Perdamaian Dunia di Roma Italia

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar rapat koordinasi pada Rabu (29/10) untuk membahas penguatan TNI dalam kerangka Optimum Essential Force (OEF), sebuah konsep pembangunan kekuatan pertahanan yang menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polhukam, Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo, menjelaskan bahwa konsep OEF bertujuan memastikan pembangunan kekuatan TNI berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional.