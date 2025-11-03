Tradisi Penyiraman Air Warnai Kedatangan Pesawat Angkut Raksasa Airbus A400M TNI AU

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pesawat angkut terbesar milik TNI Angkatan Udara (TNI AU), Airbus A400M, resmi tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (3/11) pagi.

Kedatangan pesawat berkapasitas angkut 37 ton itu disambut dengan tradisi water salute khas TNI AU.

Dikutip dari ANTARA, sekitar pukul 07.45 WIB, pesawat A400M tampak melintasi semburan air yang ditembakkan dari mobil pemadam kebakaran di sisi kanan dan kiri landasan.

Suasana haru dan antusias terlihat ketika seluruh perwira TNI AU dan tamu undangan yang hadir memberikan tepuk tangan meriah begitu pesawat mendarat dengan mulus di landasan Lanud Halim.

Dalam kegiatan hari ini, pesawat raksasa tersebut dijadwalkan akan diserahkan secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI, sebelum akhirnya diterima secara resmi oleh pimpinan TNI Angkatan Udara.

Pesawat A400M nantinya akan memperkuat Skuadron 31 Lanud Halim Perdanakusuma yang dikenal sebagai satuan operasional utama pesawat angkut berat TNI AU.

Hingga Senin pagi, prosesi penyambutan masih berlangsung di lokasi.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan RI telah menandatangani kontrak pembelian dua unit Airbus A400M dalam konfigurasi multirole tanker dan transport pada ajang Dubai Airshow 2021.