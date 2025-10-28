NasDem Dukung Wacana Pemberian Gelar Pahlawan untuk Mantan Presiden Soeharto

jabar.jpnn.com, BOGOR - Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Viktor Laiskodat mendukung rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto, karena pertimbangan jejak sejarah serta kontribusinya terhadap pembangunan bangsa.

Menurut dia, setiap tokoh bangsa memiliki jejak pengabdian yang patut diapresiasi. Oleh karena itu, ia menilai penting bagi masyarakat untuk melihat rencana ini secara arif dan tidak terjebak pada penilaian yang sempit.

“Dalam konteks itu, kita perlu menilai secara objektif peran Presiden Soeharto dalam membangun fondasi ekonomi dan menjaga stabilitas nasional,” kata Viktor.

Dia mengungkapkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang arif dalam menghargai pengabdian dan kontribusi tokoh terhadap bangsa dan negara.

Setiap era, kata dia, memiliki tantangan dan keputusan besar yang diambil demi keberlangsungan negara.

Pada masa kepemimpinan Soeharto, menurut dia, Indonesia mampu mencapai sejumlah kemajuan signifikan di sektor ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan.

Namun, dia juga mengakui bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna.

“Setiap masa memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang penting adalah bagaimana kita mengambil pelajaran dari masa lalu untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan hari ini,” kata dia.