Prabowo Janji 3 Tahun Ke Depan Indonesia Punya Produksi Mobil Sendiri

Selasa, 21 Oktober 2025 – 08:00 WIB
Presiden Prabowo Subianto saat menaiki mobil dinasnya yang merupakan asli buatan Indonesia dari PT Pindad. Foto: Ricardo/JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah memulai langkah awal untuk menghadirkan mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun mendatang.

"Saudara-saudara, belum merupakan prestasi tetapi sudah mulai kami rintis. Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun yang akan datang," kata Prabowo dalam pidato pengantar Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).

Prabowo mengatakan pemerintah telah menyiapkan alokasi dana dan lahan untuk pembangunan pabrik yang akan memproduksi kendaraan dalam negeri.

Saat ini, tim pengembang disebut tengah bekerja menyiapkan hal tersebut.

Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia telah berhasil memproduksi kendaraan jenis jip yang digunakan oleh para pejabat dan perwira TNI.

Kendaraan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena dirancang dan dibuat di dalam negeri.

Kendaraan jip yang dimaksud Prabowo adalah kendaraan taktis ringan Maung yang diproduksi oleh PT Pindad.

"Jadi sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga, kita tidak pakai jip buatan negara lain. Kita pakai jip buatan Indonesia sendiri. Komandan pasukan kita, kalau naik kendaraan pimpin pasukan dia bangga dia pakai jip buatan Indonesia," kata Presiden.

