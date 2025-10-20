Penerbangan Doa Puluhan Anak Yatim Warnai Perayaan HUT Ke-61 Partai Golkar di Bogor

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Partai Golkar memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 dengan kegiatan sosial yang penuh makna.

Dalam momentum bersejarah ini, partai berlambang pohon beringin tersebut menggelar santunan kepada 61 anak yatim sebagai simbol usia partai yang telah memasuki lebih dari enam dekade pengabdian kepada bangsa.

Kegiatan perayaan yang berlangsung dengan khidmat itu juga diwarnai dengan pemanjatan doa bersama oleh 61 anak yatim, sekaligus menerbangkan balon udara yang berisi doa dn harapan untuk Partai Golkar.

Doa tersebut dipersembahkan untuk kelangsungan dan kejayaan Partai Golkar agar terus berperan aktif dalam pembangunan bangsa serta menjaga persatuan nasional.

Selain kegiatan sosial dan doa bersama, acara HUT ke-61 ini juga dirangkaikan dengan peluncuran satu unit ambulans yang akan digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

Ambulans tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan akses layanan kesehatan cepat dan gratis, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Golkar H Achmad Maulana dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen partai dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan pengabdian kepada rakyat.

“Kami ingin menjadikan momentum ulang tahun ini bukan sekadar seremonial, tetapi sebagai kesempatan untuk berbagi dan memperkuat semangat pengabdian sosial,” ujarnya.