78,3 Persen Masyakarakat Puas Kinerja Presiden Prabowo Subianto

jabar.jpnn.com, BOGOR - Hasil survei Poltracking Indonesia mencatat sebanyak 78,3 persen masyarakat yang menjadi responden mengaku puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu 1 tahun terakhir.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda Rasyid mengatakan angka 78,3 persen itu merupakan gabungan dari 9,7 persen responden mengaku sangat puas terhadap kinerja Prabowo dan 68,6 persen merasa cukup puas.

“Tingkat kepuasan kepada Prabowo sebagai presiden adalah 78,3 persen. Angka yang relatif terbilang tinggi karena di atas 70 persen. Psikologis tinggi itu biasanya kita mengelompokkan di atas 70 persen, bahkan ini mendekati angka 80 persen,” kata Hanta.

Ia menjelaskan, mayoritas publik, yakni 22,9 persen, merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo karena figur kepemimpinannya yang dinilai tegas, berani, dan bertanggung jawab.

Alasan lainnya yang membuat publik puas dengan kinerja Prabowo, antara lain, bantuan sosial yang bermanfaat (13,4 persen), dekat dengan rakyat dan membela kepentingan rakyat kecil (11,4 persen), penegakan hukum dan pemberantasan korupsi lebih baik (9,2 persen), serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG (8,5 persen).

“Ini lima alasan tertinggi mengapa kinerja prabowo sebagai presiden diapresiasi atau dipersepsikan positif atau dianggap memuaskan oleh publik,” tuturnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Bersama Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih Gelar Ratas STEM di Kertanegara

Di sisi lain, sebanyak 19,2 persen responden mengaku tidak puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Dari angka itu, 17,5 persen di antaranya mengaku kurang puas dan 1,7 persen lainnya menyatakan sangat tidak puas.

Poltracking Indonesia juga menyurvei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, 78,1 persen responden mengaku puas.