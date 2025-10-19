71,4 Persen Warga Puas Akan Kinerja Gibran Rakabuming Raka

JPNN.com

Minggu, 19 Oktober 2025 – 20:00 WIB
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BOGOR - Hasil survei Poltracking Indonesia mencatat sebanyak 71,4 persen masyarakat yang menjadi responden mengaku puas terhadap kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam 1 tahun terakhir.

“Tingkat kepuasan kepada kinerja Wapres Gibran 71,4 persen, gabungan antara sangat puas dan cukup puas,” ucap Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda Rasyid dalam rilis survei secara daring Minggu (19/10).

Dia menjelaskan mayoritas responden merasa puas dengan kinerja Gibran karena sosoknya yang berjiwa muda dan dianggap membawa perubahan positif.

“19,4 persen menyatakannya,” ucap dia.

Selain itu, publik puas dengan kinerja Gibran lantaran dinilai dekat dan perhatian kepada rakyat (15,7 persen), mampu memimpin serta bersinergi dengan Presiden Prabowo Subianto (10,3 persen), pintar dan cerdas (8,7 persen), serta membela rakyat kecil dan mendengarkan aspirasi (7,2 persen).

Di sisi lain, sebanyak 25,3 persen responden masih merasa tidak puas dengan kinerja Wapres Gibran. Angka itu terdiri atas 22,1 persen menyatakan kurang puas dan 3,2 persen mengaku sangat tidak puas.

Dalam survei tersebut, Poltracking Indonesia turut menyurvei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yang mendapati bahwa 78,1 persen responden mengaku puas.

“78,1 persen mengatakan puas, 19,3 persen tidak puas,” kata Hanta.

Hasil survei Poltracking Indonesia mencatat sebanyak 71,4 persen masyarakat mengaku puas terhadap kinerja Wapres Gibran Rakabuming Raka
