Presiden Prabowo Bersama Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih Gelar Ratas STEM di Kertanegara

Minggu, 19 Oktober 2025 – 19:00 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan para menteri Kabinet Merah Putih di Kediaman Kertanegara, Jakarta, Kamis (16/10/2025). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

jabar.jpnn.com, BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, berkaitan dengan Science, Technology, Engineering, dan Mathematics (STEM).

Berdasarkan informasi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Jakarta, rapat terbatas (ratas) berlangsung pada Minggu (19/10) sore di kediaman pribadi Presiden Prabowo kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Sejumlah anggota kabinet yang dijadwalkan hadir di antaranya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi hingga Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek Brian Yuliarto.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi seusai ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Ruang VVIP Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (14/10), menyebut Kemendikti Saintek sedang menerima tugas baru terkait program STEM.

"Mendikti Saintek diberi tugas oleh Bapak Presiden untuk menyiapkan sumber daya manusia terutama di bidang STEM," katanya.

Selain itu, kata Prasetyo, Presiden juga memberikan tugas khusus untuk melakukan penelitian terhadap teknologi yang memungkinkan untuk kita mencapai swasembada energi maupun swasembada pangan.

Khusus swasembada pangan, Presiden menugaskan Mendikti Saintek untuk menerapkan teknologi tentang bibit, kemudian teknologi di bidang mineral termasuk turunan-turunannya dari sumber daya alam-sumber daya alam mineral yang dimiliki Indonesia. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Yogi Faisal

