Doa Gibran Rakabuming Raka untuk Prabowo Subianto

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden Prabowo Subianto yang berulang tahun pada hari ini.

Ucapan tersebut disampaikan melalui akun media sosial resminya dan disertai doa bagi kesehatan serta keberkahan untuk Presiden dalam memimpin Indonesia.

“Selamat ulang tahun kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto,” tulis Wapres dalam unggahannya di Jakarta, Jumat (17/10), yang juga disertai foto kegiatan kenegaraan bersama presiden.

Putra sulung Presiden Joko Widodo itu turut mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi kekuatan dan petunjuk dalam menjalankan amanah besar sebagai kepala negara.

“Semoga Bapak senantiasa dikaruniai kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam memimpin bangsa menuju Indonesia maju dan berdaulat,” katanya.

Unggahan tersebut mendapat respons positif dari para pengguna media sosial yang menilai hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden berjalan harmonis sejak awal masa pemerintahan mereka.

Banyak warganet juga turut menyampaikan doa dan ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden Prabowo di kolom komentar.

Presiden RI Prabowo Subianto hari ini genap berusia 74 tahun. Beragam ucapan dan doa mengalir dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh nasional hingga pimpinan kementerian dan lembaga negara.