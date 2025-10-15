Atalia Praratya Ajak Mahasiswa Jaga Kerukunan dan Hindari Politik Identitas

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya tugas anggota MPR RI dalam menyosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan, Anggota DPR RI Atalia Praratya menggelar kegiatan sosialisasi bertajuk: “Pondasi Tangguh dalam Menyikapi Politik Identitas dan Polarisasi Sosial.”

Acara ini terselenggara atas kerja sama dengan DEMA FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan berlangsung di kampus tersebut pada Senin, 14 Oktober 2025, pukul 08.30–10.30 WIB.

Kegiatan dihadiri lebih dari 100 mahasiswa FISIP, serta jajaran dekanat dan Dekan FISIP UIN SGD Bandung.

Diskusi Kritis di Kalangan Mahasiswa

Kehadiran Dr. Asep Sahid Gatara, pengamat politik sekaligus akademisi UIN SGD, sebagai narasumber utama menjadi daya tarik tersendiri.

Dalam pemaparannya, Asep menyampaikan materi secara komprehensif dan relevan dengan situasi politik nasional saat ini.

Dia mengajak peserta melihat secara jernih tantangan bangsa di tengah derasnya politisasi identitas dan menguatnya polarisasi sosial.

Suasana diskusi berkembang aktif. Mahasiswa secara bergantian menyampaikan pertanyaan, pandangan, dan kritik mengenai berbagai isu aktual, di antaranya dampak polarisasi sosial terhadap kohesi masyarakat, ancaman intoleransi terhadap kehidupan berbangsa.