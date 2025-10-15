Peringati HUT ke-14 Partai, DPD NasDem Kota Bogor Gelar Donor Darah

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Bogor melaksanakan rangkaian HUT ke-14 melalui aksi donor darah secara serentak di seluruh Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung di sekretariat DPD Partai NasDem Kota Bogor tersebut, diikuti 114 orang yang terdiri dari pengurus DPD, DPC, ranting, para kader dan anggota partai hingga simpatisan dan juga warga Kota Bogor.

Ketua DPD Partai NasDem Kota Bogor, Benninnu Argoebie mengatakan kegiatan donor darah ini bagian dari rangkaian HUT ke-14 Partai NasDem yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia 15 hingga 17 Oktober 2025.

Baca Juga: Polisi Amankan Habib Palsu di Bogor

"Aksi sosial donor darah ini atas perintah DPP dan DPW, pelaksanaannya dilakukan serentak di seluruh Indonesia,” ucapnya.

Dirinya menuturkan, rangkaian HUT ke-14 ini dilakukan selama satu bulan, yang dimulai dengan aksi donor darah.

Dia menuturkan, kegiatan ini dilakukan, lantaran partai NasDem melihat kebutuhan darah di Indonesia masih kurang.

Baca Juga: Kota Bogor Jadi Salah Satu Daerah Peluncuran Sekolah Garuda Transformasi di Indonesia

Sehingga, saat momentum hari jadi ke-14 ini partai NasDem ingin berbakti dan hadir setidaknya untuk menambah stok darah yang saat ini masih kurang.

"Setetes darah kita bisa membantu nyawa manusia di Indonesia. Makanya di hari jadi kita ini, kita ingin berbakti kepada masyarakat yang ada di seluruh Indonesia," ujarnya.