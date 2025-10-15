Pemerintah Indonesia Siap Beli Pesawat Tempur Buatan Cina

jabar.jpnn.com, BOGOR - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan pesawat tempur Chengdu J-10 buatan China akan segera dibeli oleh Indonesia.

"Sebentar lagi terbang di Jakarta," ujar Sjafrie saat ditemui di Jakarta, Rabu (15/10).

Namun demikian, Sjafrie tidak mengungkapkan lebih lanjut detail waktu pembelian maupun penerbangan jet tempur tersebut.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang mengatakan pesawat tempur Chengdu J-10 buatan China yang ingin dibeli Kemenhan, masih dikaji oleh TNI AU.

"Sementara untuk yang J-10 itu memang menjadi pengkajian TNI AU, kami ingin platform-platform alutsista yang terbaik," kata Frega saat ditemui di kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Kamis (18/9).

Proses pengkajian tersebut dilakukan untuk memastikan pembelian pesawat tempur J-10 tepat untuk memperkuat pertahanan udara Indonesia.

Frega juga memastikan Kemenhan belum membahas nila anggaran yang akan dikeluarkan pemerintah untuk membeli pesawat tempur asal Negeri Tirai Bambu tersebut.

Untuk diketahui, beredar informasi bahwa pemerintah telah membeli pesawat jet tempur asal China Chengdu J-10 Informasi itu beredar di beberapa akun media sosial, salah satunya akun instagram @isds.indonesia.