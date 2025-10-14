Donald Trump Berikan Pujian Khusus untuk Presiden Prabowo di Sela Perdamaian Gaza

jabar.jpnn.com, BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto mendapat pujian khusus dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat sesi jumpa pers Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sharm el-Sheikh untuk Perdamaian di Gaza, Palestina, di Kota Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10).

Dalam jumpa pers usai penandatanganan dokumen perjanjian damai (peace deal) di Gaza, Presiden Trump memberikan apresiasi kepada para presiden dan perdana menteri yang telah hadir memberikan dukungan secara langsung, termasuk kepada Presiden Prabowo Subianto dengan melontarkan pujian kerja yang bagus.

"Juga kepada Presiden Prabowo, sosok yang luar biasa, Presiden Indonesia," kata Trump pada sesi pernyataan pers bersama KTT Sharm el-Sheikh untuk Perdamaian di Gaza, Palestina, di Sharm El Shaikh International Convention Centre, Kota Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10) sore waktu setempat.

Usai memberikan apresiasi khusus kepada Indonesia, Presiden Trump menoleh ke arah kanan belakang, tepatnya ke posisi Presiden Prabowo berdiri.

Trump pun seraya mendekat ke arah Prabowo, tetapi kemudian Prabowo menghampiri Trump yang sedang berada di podium dan menyambut jabatan tangan itu.

Trump juga kembali memuji Indonesia yang dipimpin Prabowo, saat satu per satu mengucapkan apresiasi kepada sejumlah negara yang mendukung tercapainya kesepakatan damai di Gaza, Palestina.

"Indonesia adalah negara yang hebat dan kuat, negara ini melakukan hal yang luar biasa dan sangat menyenangkan memiliki Anda," kata Trump.

Momen kedekatan Presiden Trump dan Presiden Prabowo terlihat saat Presiden Trump selaku Co-Chair dari KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh.