Mayoritas Warga Karawang Setuju Pilkades Digelar Dengan Sistem Digital

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang, Jawa Barat menyebutkan mayoritas masyarakat setuju dan menyambut baik pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak secara elektronik atau Pilkades Digital.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Karawang, M Saefullah mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi terkait dengan rencana penerapan Pilkades Digital.

Ia menyampaikan, sosialisasi di antaranya telah digelar kepada seluruh camat dan kepala desa. Termasuk ke masyarakat di sembilan desa yang tahun ini akan menggelar Pilkades.

Baca Juga: 121 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Terjadi di Karawang Sepanjang Tahun Ini

"Jadi kami telah melakukan sosialisasi kepada seluruh camat dan kepala desa terkait rencana Pilkades Digital. Selain itu juga melakukan sampling pendapat masyarakat di sembilan desa yang akan menggelar Pilkades," katanya, Jumat (10/10)

Sesuai dengan hasil survei menunjukkan mayoritas masyarakat menyambut baik sistem Pilkades Digital.

"Sekitar 55,9 persen masyarakat menyatakan setuju pelaksanaan Pilkades secara digital," katanya.

Baca Juga: Bupati Karawang Targetkan Punya 200 SPPG Demi Mendukung Program MBG

Untuk sembilan desa yang akan menyelenggarakan Pilkades Digital pada Desember tahun ini di antaranya Desa Jatisari (Kecamatan Jatisari), Desa Sarimulya dan Cikampek Utara (Kecamatan Kotabaru), Desa Wanakerta (Telukjambe Barat), dan Desa Tanjungmekar (Pakisjaya).

Selain itu, Pilkades Digital pada Desember ini juga akan digelar di Desa Balongsari (Rawamerta), Payungsari (Pedes), Cikampek Selatan (Cikampek) dan Desa Cadaskertajaya (Telagasari).