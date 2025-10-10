JPNN.com

JPNN.com Jabar Politik Mayoritas Warga Karawang Setuju Pilkades Digelar Dengan Sistem Digital

Mayoritas Warga Karawang Setuju Pilkades Digelar Dengan Sistem Digital

Jumat, 10 Oktober 2025 – 23:40 WIB
Mayoritas Warga Karawang Setuju Pilkades Digelar Dengan Sistem Digital - JPNN.com Jabar
Ilustrasi Pilkades Digital. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang, Jawa Barat menyebutkan mayoritas masyarakat setuju dan menyambut baik pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak secara elektronik atau Pilkades Digital.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Karawang, M Saefullah mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi terkait dengan rencana penerapan Pilkades Digital.

Ia menyampaikan, sosialisasi di antaranya telah digelar kepada seluruh camat dan kepala desa. Termasuk ke masyarakat di sembilan desa yang tahun ini akan menggelar Pilkades.

Baca Juga:

"Jadi kami telah melakukan sosialisasi kepada seluruh camat dan kepala desa terkait rencana Pilkades Digital. Selain itu juga melakukan sampling pendapat masyarakat di sembilan desa yang akan menggelar Pilkades," katanya, Jumat (10/10)

Sesuai dengan hasil survei menunjukkan mayoritas masyarakat menyambut baik sistem Pilkades Digital.

"Sekitar 55,9 persen masyarakat menyatakan setuju pelaksanaan Pilkades secara digital," katanya.

Baca Juga:

Untuk sembilan desa yang akan menyelenggarakan Pilkades Digital pada Desember tahun ini di antaranya Desa Jatisari (Kecamatan Jatisari), Desa Sarimulya dan Cikampek Utara (Kecamatan Kotabaru), Desa Wanakerta (Telukjambe Barat), dan Desa Tanjungmekar (Pakisjaya).

Selain itu, Pilkades Digital pada Desember ini juga akan digelar di Desa Balongsari (Rawamerta), Payungsari (Pedes), Cikampek Selatan (Cikampek) dan Desa Cadaskertajaya (Telagasari).

DPMD Kabupaten Karawang menyebutkan mayoritas masyarakat setuju Pilkades serentak secara elektronik atau Pilkades Digital
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pilkades serentak pilkades digital pilkada digital dpmd kabupaten karawang kabupaten karawang pemkab karawang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU