Jokowi Beri Arahan kepada Pengurus PSI, Sinyal Resmi Jadi Ketua Dewan Pembina?

Jumat, 03 Oktober 2025 – 08:00 WIB
Jokowi Beri Arahan kepada Pengurus PSI, Sinyal Resmi Jadi Ketua Dewan Pembina?
Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi). Ilustrasi. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jabar.jpnn.com, BOGOR - Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tampak memberikan arahan kepada seluruh struktur DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru saja dilantik.

Tampak seluruh kader partai berlambang gajah tersebut menyimak apa yang disampaikan oleh Jokowi.

Dalam video yang diposting akun PSI di Instagram, Jokowi terlihat melakukan pertemuan dengan kader PSI di Waroeng Kopi Klotok Seminyak, Bali.

Baca Juga:

Tidak diketahui apa isi pertemuan tersebut, lantaran PSI membisukan video yang dibagikannya.

Tampak Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Ketua Umum Harian Ahmad Ali, anggota Dewan Pembina Grane Natalie hingga Sekjen PSI Raja Juli Antoni berada di barisan depan mendampingi Jokowi.

Apakah ini pertanda Ketua Dewan Pembina PSI yang sebelumnya berinisial J adalah Jokowi?

Baca Juga:

Sebelumnya, Kaesang mengumumkan dan melantik pengurus DPP PSI periode 2025-2030. Kaesang menunjuk 'Bapak J' jadi Ketua Dewan Pembina PSI.

Pelantikan itu digelar di sebuah teater kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (26/9).

Apakah ini pertanda Ketua Dewan Pembina PSI yang sebelumnya disebut berinisial J, adalah Jokowi?
