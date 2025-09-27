Sosialisasikan Bangga Kencana, Romi Romaya: Momentum Bonus Demografi untuk Indonesia Emas 2045

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Anggota DPR RI Fraksi PKB Komisi IX Romi Romaya menggelar sosialisasi program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) bersama mitra kerja BKKBN, dengan mengusung tema “Keluarga Berkualitas untuk Indonesia Emas”.

Kegiatan dihadiri lebih dari 300 peserta dari berbagai lapisan masyarakat di Aula Kantor Desa Margaasih, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, dengan dihadiri unsur masyarakat, kader, serta perangkat desa, pada Jumat (26/09/2025).

Romi mengatakan, pentingnya memanfaatkan momentum bonus demografi agar benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Bonus demografi adalah peluang besar yang dimiliki Indonesia, termasuk Kabupaten Bandung. Tetapi, jika tidak dipersiapkan dengan baik, peluang ini bisa berubah menjadi beban,” ucap Romi dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Sabtu (27/9/2025).

Oleh karena itu, kata Romi, melalui program Bangga Kencana, negara ingin memastikan kualitas keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta kesiapan generasi muda untuk menghadapi tantangan zaman.

Romi menambahkan, penguatan ketahanan keluarga, pendidikan, dan keterampilan generasi produktif harus menjadi prioritas agar Indonesia tidak hanya sekadar memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar, tetapi juga memiliki sumber daya manusia yang unggul.

“Kita ingin generasi muda kita sehat, cerdas, dan berdaya saing. Karena tujuan utama dari program Bangga Kencana adalah membangun keluarga yang berkualitas sehingga bonus demografi bisa benar-benar menjadi jalan menuju kesejahteraan masyarakat,” kata Romi.

Romi pun mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah desa, kader, dan tokoh masyarakat untuk terus aktif mendukung program Bangga Kencana.