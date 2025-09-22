Komentar Tajam Puan Maharani Soal Banyaknya Kasus Keracunan Massal dalam Program MBG

JPNN.com

Senin, 22 September 2025 – 17:30 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani. Ilustrasi. Foto: Dok. Humas DPR RI

jabar.jpnn.com, BOGOR - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kepada pemerintah agar jangan sampai anak-anak justru dirugikan karena program Makan Bergizi Gratis (MBG), saat merespons timbulnya kembali kasus keracunan.

Dia mengatakan pemerintah harus selalu mengevaluasi program tersebut dan menindaklanjuti hasil evaluasi itu supaya pelaksanaan program MBG di lapangan bisa lebih di baik lagi.

"Jangan sampai anak-anak yang kemudian dirugikan," kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (22/9).

Dia pun memahami bahwa pelaksanaan program MBG merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Untuk itu, seluruh pihak yang terkait program tersebut harus melakukan evaluasi secara total

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menempuh langkah pemulihan korban hingga evaluasi dapur dari serangkaian kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah.

Prasetyo, dalam konferensi pers di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9), juga menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya insiden yang tidak disengaja itu.

“Atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, kami memohon maaf karena terjadi beberapa kali kasus di sejumlah daerah. Itu bukan sesuatu yang diharapkan, apalagi disengaja,” ujarnya.

Pemerintah pun langsung berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) serta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh. (antara/jpnn)

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar jangan sampai anak-anak dirugikan karena program MBG lantaran banyaknya kasus keracunan massal

