Sepanjang September 2025, Kemensos Siap Tambah 65 Sekolah Rakyat di Sejumlah Wilayah

jabar.jpnn.com, BOGOR - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan perkembangan terbaru program Sekolah Rakyat yang ditargetkan mencapai 65 unit pada akhir bulan ini.

Gus Ipul menyebutkan dalam satu hingga dua hari ke depan akan ada 16 titik Sekolah Rakyat yang mulai beroperasi, sementara sekitar 40-an unit lainnya ditargetkan menyusul pada akhir September.

"Insyaallah satu sampai dua hari lagi akan ada 16 titik yang mulai beroperasi, sisanya nanti 40-an itu nanti di akhir September," katanya, Jumat (19/9).

Gus Ipul mengakui tantangan terbesar dalam percepatan program ini adalah pemenuhan sarana-prasarana, seleksi guru, kepala sekolah, serta penerimaan siswa.

Namun, melalui semangat gotong royong dan kerja sama lintas kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kemenko PM, seluruh hambatan dapat diatasi, kata Gus Ipul menambahkan.

Dikatakan Gus Ipul, Sekolah Rakyat ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Pulau Jawa yang memiliki sekitar 69 titik hingga Sulawesi dan berbagai pulau lain, sehingga akses pendidikan rintisan ini dapat dirasakan lebih merata.

"Hampir merata di setiap pulau sudah bisa kita jangkau untuk sekolah rintisan ini," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto kembali menambah 65 unit Sekolah Rakyat yang ditargetkan rampung akhir bukan ini, sehingga jumlah total sekolah yang beroperasi akan mencapai 165 unit.