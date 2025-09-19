Gantikan Erick Thohir, Wamen Dony Oskaria Ditunjuk Presiden Prabowo Jadi Plt Menteri BUMN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan penunjukan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri BUMN menggantikan Erick Thohir.

Prasetyo dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan menyebut keputusan itu diambil atas petunjuk langsung Presiden Prabowo Subianto dan telah disampaikan kepada pihak-pihak terkait.

"Atas petunjuk Bapak Presiden dan sudah kami sampaikan kepada pihak terkait, Plt ditunjuk wakil menteri atas nama Dony Oskaria untuk menjalankan Plt di Kementerian BUMN," katanya, Jumat (19/9).

Prasetyo menjelaskan Dony dipilih karena statusnya sebagai wakil menteri serta tidak lagi menjabat sebagai perangkat di Danantara.

“Harapannya, penugasan ini dapat mempercepat pembenahan BUMN yang tengah dilaksanakan Danantara,” ujarnya.

Mengenai durasi penugasan, Prasetyo mengungkapkan belum ada kepastian waktu.

Penunjukan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai Plt Menteri BUMN juga telah tertuang dalam surat resmi Menteri Sekretaris Negara bernomor B-20/M/S/AN.00.03/09/2025 tertanggal 17 September 2025.

Dalam surat yang ditandatangani Mensesneg Prasetyo Hadi tersebut, Presiden Prabowo menugaskan Dony untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Menteri BUMN sampai adanya pengangkatan menteri definitif.