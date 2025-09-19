JPNN.com

JPNN.com Jabar Politik Gantikan Erick Thohir, Wamen Dony Oskaria Ditunjuk Presiden Prabowo Jadi Plt Menteri BUMN

Gantikan Erick Thohir, Wamen Dony Oskaria Ditunjuk Presiden Prabowo Jadi Plt Menteri BUMN

Jumat, 19 September 2025 – 18:30 WIB
Gantikan Erick Thohir, Wamen Dony Oskaria Ditunjuk Presiden Prabowo Jadi Plt Menteri BUMN - JPNN.com Jabar
Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri BUMN menggantikan Erick Thohir. Foto: Ricardo/JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan penunjukan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri BUMN menggantikan Erick Thohir.

Prasetyo dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan menyebut keputusan itu diambil atas petunjuk langsung Presiden Prabowo Subianto dan telah disampaikan kepada pihak-pihak terkait.

"Atas petunjuk Bapak Presiden dan sudah kami sampaikan kepada pihak terkait, Plt ditunjuk wakil menteri atas nama Dony Oskaria untuk menjalankan Plt di Kementerian BUMN," katanya, Jumat (19/9).

Baca Juga:

Prasetyo menjelaskan Dony dipilih karena statusnya sebagai wakil menteri serta tidak lagi menjabat sebagai perangkat di Danantara.

“Harapannya, penugasan ini dapat mempercepat pembenahan BUMN yang tengah dilaksanakan Danantara,” ujarnya.

Mengenai durasi penugasan, Prasetyo mengungkapkan belum ada kepastian waktu.

Baca Juga:

Penunjukan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai Plt Menteri BUMN juga telah tertuang dalam surat resmi Menteri Sekretaris Negara bernomor B-20/M/S/AN.00.03/09/2025 tertanggal 17 September 2025.

Dalam surat yang ditandatangani Mensesneg Prasetyo Hadi tersebut, Presiden Prabowo menugaskan Dony untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Menteri BUMN sampai adanya pengangkatan menteri definitif.

Mensesneg Prasetyo Hadi mengumumkan penunjukan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri BUMN menggantikan Erick Thohir
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Erick Thohir prasetyo hadi dony oskaria presiden prabowo subianto danantara mensesneg Menteri BUMN plt menteri bumn

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU