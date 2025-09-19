JPNN.com

Jumat, 19 September 2025 – 08:00 WIB
67 RUU Masuk Prolegnas Prioritas, Berikut Daftar Lengkapnya - JPNN.com Jabar
Ilustrasi DPR RI atau Gedung DPR RI. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN com

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui sebanyak 67 Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk dibahas tahun 2026.

Puluhan RUU itu disetujui setelah Baleg DPR RI menggelar rapat penyusunan RUU Prioritas 2026 bersama Kementerian Hukum dan DPD RI.

Sejumlah RUU prioritas untuk 2026 itu pun merupakan luncuran dari prioritas 2025 untuk mengantisipasi jika pembahasannya belum selesai.

"Semuanya diluncurkan, nanti khawatirnya kan ini percepat gitu lho. Takutnya nanti belum selesai, atau apa semuanya begitu. Diluncurkan juga 2026," kata Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (18/9).

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan bahwa salah satu RUU penting yang dimasukkan ke dalam Prolegnas adalah RUU Perampasan Aset hingga RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.

"Kami berharap pemerintah segera berkolaborasi untuk menyelesaikan," kata dia.

Berikut daftar RUU Prolegnas Prioritas 2026 berserta lembaga yang mengusulkan

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Komisi I DPR)

Baleg DPR RI menyetujui sebanyak 67 Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk masuk ke dalam daftar Prolegnas Prioritas untuk dibahas tahun 2026
