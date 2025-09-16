Gegara Hal Ini Alasan Desy Yanthi Utami Belum Bisa Aktif di DPRD Kota Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Banyaknya informasi simpang siur atas menghilangnya anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi Golkar, Desy Yanthi Utami selama beberapa bulan ini, akhirnya mendapatkan titik terang.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima mengungkapkan bahwa salah satu anggota DPRD Kota Bogor, Desy Yanthi Utami tidak bisa mengikuti beberapa kali agenda sidang paripurna DPRD Kota Bogor, dikarenakan sakit.

“Sakit, ada surat sakitnya,” ucapnya.

Terkait hal itu, Desy Yanthi Utami akhirnya membeberkan perihal penyakit yang dideritanya, sehingga tidak bisa beraktifitas menjalankan kegiatan di DPRD Kota Bogor sebagai Anggota Komisi I DPRD.

Melalui Staf Tenaga Ahli Desy Yanthi Utama, Arief Muhammad Rivai menjelaskan, bahwa Desy Yanthi Utami dinyatakan sakit sejak 16 April 2025.

Menurutnya, atas sakit yang diderita, dokter menganjurkan Desy untuk tidak melakukan kegiatan.

Hal itu diperkuat dengan surat keterangan sakit dari dokter yang juga sudah dikirimkan kepada Pimpinan Fraksi Partai Golkar, Badan Kehormatan (BK), dan Sekretariat DPRD beberapa waktu lalu.

Dengan demikian, Rivai menegaskan, bahwa ketidakhadiran Desy pada kegiatan-kegiatan rapat paripurna di DPRD beralasan karena sakit sesuai fakta yang sebenarnya.