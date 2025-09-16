JPNN.com

JPNN.com Jabar Politik Pesan Mendalam Bahlil untuk Seluruh Kader Golkar

Pesan Mendalam Bahlil untuk Seluruh Kader Golkar

Selasa, 16 September 2025 – 11:00 WIB
Pesan Mendalam Bahlil untuk Seluruh Kader Golkar - JPNN.com Jabar
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BOGOR - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menginstruksikan anggota fraksi dan kader Golkar untuk menjaga sikap dan ucapan serta peka terhadap situasi dan aspirasi masyarakat.

"Saya meminta kepada seluruh anggota DPR dari fraksi Golkar agar baik dalam perkataan, tindakan, penampilan harus mampu menyesuaikan," kata Bahlil.

Hal ini ia sampaikan usai membuka kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) anggota fraksi Partai Golkar DPR provinsi maupun kabupaten/kota tahun 2025, yang bertajuk Peningkatan Profesionalitas Anggota Fraksi Partai Golkar Dalam Menjalankan Peran, Tugas dan Fungsinya Sebagai Wakil Rakyat.

Baca Juga:

Menteri ESDM itu memahami bahwa kader Golkar punya latar belakang yang beragam dan tidak sedikit kader Golkar yang mempunyai latar belakang pengusaha sukses atau ekonomi yang kuat.

Meski demikian, kata Bahlil, ketika kader Golkar tersebut telah menjadi wakil rakyat, dia menginstruksikan agar kader terkait menyesuaikan diri.

"Sekalipun kami yakin bahwa ada yang punya kemampuan lebih, ada yang kemampuannya juga di bawah, atau ada yang sederhana, tetapi sebagai pejabat harus mampu melakukan penyesuaian bahwa kalian ini mewakili rakyat," ujarnya.

Baca Juga:

Dia juga menegaskan kepada kader Partai Golkar punya tugas menampung aspirasi masyarakat, dan menginstruksikan kepada seluruh kader untuk menemui masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi.

"Tadi sudah saya menyampaikan bahwa di tengah masyarakat yang seperti ini, Golkar harus kembali peka. Harus lihat saudara-saudara kita di bawah. Kalau ada yang menyampaikan aspirasi, ditemui. Ditemui, karena bagaimanapun kami ini mewakili rakyat," kata Bahlil.

Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia menginstruksikan anggota fraksi dan kader untuk menjaga sikap dan ucapan serta peka terhadap situasi dan aspirasi masyarakat
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   bahlil lahadalia dprd provinsi dpr ri partai golkar presiden prabowo subianto

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU