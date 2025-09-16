Pesan Mendalam Bahlil untuk Seluruh Kader Golkar

jabar.jpnn.com, BOGOR - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menginstruksikan anggota fraksi dan kader Golkar untuk menjaga sikap dan ucapan serta peka terhadap situasi dan aspirasi masyarakat.

"Saya meminta kepada seluruh anggota DPR dari fraksi Golkar agar baik dalam perkataan, tindakan, penampilan harus mampu menyesuaikan," kata Bahlil.

Hal ini ia sampaikan usai membuka kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) anggota fraksi Partai Golkar DPR provinsi maupun kabupaten/kota tahun 2025, yang bertajuk Peningkatan Profesionalitas Anggota Fraksi Partai Golkar Dalam Menjalankan Peran, Tugas dan Fungsinya Sebagai Wakil Rakyat.

Menteri ESDM itu memahami bahwa kader Golkar punya latar belakang yang beragam dan tidak sedikit kader Golkar yang mempunyai latar belakang pengusaha sukses atau ekonomi yang kuat.

Meski demikian, kata Bahlil, ketika kader Golkar tersebut telah menjadi wakil rakyat, dia menginstruksikan agar kader terkait menyesuaikan diri.

"Sekalipun kami yakin bahwa ada yang punya kemampuan lebih, ada yang kemampuannya juga di bawah, atau ada yang sederhana, tetapi sebagai pejabat harus mampu melakukan penyesuaian bahwa kalian ini mewakili rakyat," ujarnya.

Dia juga menegaskan kepada kader Partai Golkar punya tugas menampung aspirasi masyarakat, dan menginstruksikan kepada seluruh kader untuk menemui masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi.

"Tadi sudah saya menyampaikan bahwa di tengah masyarakat yang seperti ini, Golkar harus kembali peka. Harus lihat saudara-saudara kita di bawah. Kalau ada yang menyampaikan aspirasi, ditemui. Ditemui, karena bagaimanapun kami ini mewakili rakyat," kata Bahlil.