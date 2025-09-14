JPNN.com

Minggu, 14 September 2025 – 14:00 WIB
Ojol Dapat Bantuan Sembako, Saan Mustopa Bicara Soal Perlindungan - JPNN.com Jabar
Wakil Ketua Umum DPP NasDem Saan Mustopa saat menghadiri kegiatan berbagi sembako untuk driver Ojol di Karawang, Sabtu (13/9). Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KARAWANG - NasDem Karawang menggelar kegiatan bakti sosial yang sudah jadi rutinitas mereka untuk membantu masyarakat sekitar. Kali ini, giliran para ojek online (ojol) yang menjadi fokus perhatian.

Dalam acara tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Umum DPP NasDem Saan Mustopa di Kantor DPD NasDem Karawang, Sabtu (13/9/2025).

Ketua DPD NasDem Karawang Dian Fahrud Jaman mengatakan, acara ini tidak hanya memberikan cek kesehatan gratis, tetapi juga pembagian paket sembako sebagai bentuk nyata kepedulian NasDem Karawang terhadap perjuangan sehari-hari para ojol.

"Sebanyak 300 ojol hadir dan ikut dalam acara yang berlangsung dengan suasana penuh kehangatan," kata Dian.

Dian menjelaskan, Ojol yang sehari-hari mengandalkan motor dan aplikasi untuk mencari nafkah, mendapat perhatian khusus lewat kegiatan ini.

“Kami tahu, para ojol ini salah satu pahlawan di balik kenyamanan kita sehari-hari. Mereka terus berjuang walau kondisi terkadang tidak mudah. Maka dari itu, kami ingin memberikan dukungan, baik dari segi kesehatan maupun kebutuhan pokok, agar mereka bisa terus semangat menjalani aktivitasnya,” ujarnya.

NasDem Karawang sendiri sudah cukup sering melakukan kegiatan bakti sosial seperti ini. Mereka percaya bahwa dukungan kepada masyarakat, terutama mereka yang berada di garis depan pelayanan publik seperti ojol, sangat penting untuk membangun solidaritas dan kesejahteraan bersama.

“Semoga kegiatan baksos tersebut menjadi semangat moral yang menguatkan para ojol untuk terus berjuang,” imbuhnya.

NasDem Karawang menggelar kegiatan bakti sosial untuk para driver ojek online (ojol).
