Mengusung Konsep Sederhana, HUT Ke-24 Partai Demokrat Diwarnai Pembagian Sembako untuk Ojol

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrat digelar secara sederhana.

Partai berlogo bintang mercy itu mengemasnya dengan gerakan sosial berupa berbagi ratusan paket sembako.

Momen berbahagia ini diawali dengan perayaan melalui zoom meeting. Seluruh kader Partai Demokrat termasuk di Kota Bogor ikut serta dalam kegitan tersebut.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bogor, Anita Primassari Mongan mengatakan dalam zoom tersebut pihaknya mendapatkan arahan, agar senantiasa merayakan HUT ke-24 partai dengan cara yang sederhana, tetapi penuh makna.

“Maka setelah zoom kami langsung memberikan paket simbolis kepada para Ojol. Namun, jika ditotal secara keseluruhan ada 240 paket sembako yang kami bagikan,” ujar Anita.

Di sisi lain, Anita mengatakan bahwa sebetulnya perayaan HUT ke-24 Partai Demokrat di Kota Bogor telah berlangsung sejak tanggal 20 Agustus hingga 8 September 2025 lalu.

Semua rentetan kegiatan berfokus pada gerakan sosial. Mulai dari pemeriksaan dan pengambilan kacamatan gratis, kemudian pemberian bantuan pangan kepada para penerima RTH.

“Dan kami juga turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi warga. Melakukan ziarah religi bersama komunitas Terpikat, dan doa bersama sebagai wujud rasa syukur,” kata Anita.