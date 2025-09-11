JPNN.com

JPNN.com Jabar Politik Mengusung Konsep Sederhana, HUT Ke-24 Partai Demokrat Diwarnai Pembagian Sembako untuk Ojol

Mengusung Konsep Sederhana, HUT Ke-24 Partai Demokrat Diwarnai Pembagian Sembako untuk Ojol

Kamis, 11 September 2025 – 16:00 WIB
Mengusung Konsep Sederhana, HUT Ke-24 Partai Demokrat Diwarnai Pembagian Sembako untuk Ojol - JPNN.com Jabar
Para driver ojek online (ojol) mendapatkan bantuan paket sembako di HUT ke-24 Partai Demokrat. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrat digelar secara sederhana.

Partai berlogo bintang mercy itu mengemasnya dengan gerakan sosial berupa berbagi ratusan paket sembako.

Momen berbahagia ini diawali dengan perayaan melalui zoom meeting. Seluruh kader Partai Demokrat termasuk di Kota Bogor ikut serta dalam kegitan tersebut.

Baca Juga:

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bogor, Anita Primassari Mongan mengatakan dalam zoom tersebut pihaknya mendapatkan arahan, agar senantiasa merayakan HUT ke-24 partai dengan cara yang sederhana, tetapi penuh makna.

“Maka setelah zoom kami langsung memberikan paket simbolis kepada para Ojol. Namun, jika ditotal secara keseluruhan ada 240 paket sembako yang kami bagikan,” ujar Anita.

Di sisi lain, Anita mengatakan bahwa sebetulnya perayaan HUT ke-24 Partai Demokrat di Kota Bogor telah berlangsung sejak tanggal 20 Agustus hingga 8 September 2025 lalu.

Baca Juga:

Semua rentetan kegiatan berfokus pada gerakan sosial. Mulai dari pemeriksaan dan pengambilan kacamatan gratis, kemudian pemberian bantuan pangan kepada para penerima RTH.

“Dan kami juga turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi warga. Melakukan ziarah religi bersama komunitas Terpikat, dan doa bersama sebagai wujud rasa syukur,” kata Anita.

Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrat digelar secara sederhana. Salah satunya dengan membagikan ratusan paket sembako untuk ojol
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   partai demokrat kota bogor ojol ojek online partai demokrat bantuan sosial bansos kota bogor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU