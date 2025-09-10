Komentar Gibran Rakabuming Raka Soal Reshuffle Kabinet: Semua Sudah Dihitung Matang oleh Bapak

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan reshuffle atau perombakan susunan menteri dalam Kabinet Merah Putih telah diperhitungkan dengan matang oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk dari sisi kinerja.

Pernyataan Gibran tersebut menanggapi pertanyaan awak media soal pemberhentian sejumlah menteri, sekaligus pelantikan menteri yang dilakukan Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9).

"Terkait reshuffle, ini adalah langkah-langkah yang sudah benar-benar dihitung matang oleh Bapak Presiden dari segala sisi, termasuk kinerja dan lain-lain," kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan seusai melakukan panen budi daya lobster di Balai Perikanan Budi Daya Laut di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (10/9).

Gibran menjelaskan reshuffle tersebut dilakukan agar pelayanan publik sebagai mesin pemerintah dapat bekerja lebih optimal.

"Ini dilakukan agar pelayanan publik mesin pemerintah bisa bekerja lebih optimal," lanjut Gibran.

Oleh karenanya, Wapres pun berharap para menteri dan wakil menteri yang baru dilantik pada Senin (8/9) dapat menunjukkan kinerja terbaiknya.

Presiden Prabowo Subianto memberhentikan sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih, yakni Sri Mulyani yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan, Budi Arie Setiadi dari Menteri Koperasi, dan Dito Ariotedjo dari jabatannya Menteri Pemuda dan Olahraga, Senin (8/9).

Selanjutnya, Presiden Prabowo melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Sementara itu, pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo hingga kini belum diumumkan.