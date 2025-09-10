JPNN.com

JPNN.com Jabar Politik Hamdalah! RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas DPR

Hamdalah! RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas DPR

Rabu, 10 September 2025 – 08:00 WIB
Hamdalah! RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas DPR - JPNN.com Jabar
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menghadiri rapat evaluasi Prolegnas di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (9/9/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyetujui usulan DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk dibahas tahun 2025.

Adapun Badan Legislasi DPR RI mengusulkan tiga RUU, yakni RUU Perampasan Aset, RUU Kamar Dagang Industri, dan RUU Kawasan Industri untuk masuk Prolegnas Prioritas 2025. Dia pun mengapresiasi usulan dari DPR RI tersebut.

"Pemerintah setuju apa yang menjadi usul inisiatif DPR terkait tiga RUU tadi untuk masuk dalam evaluasi Prolegnas 2025," kata Supratman di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (9/9).

Baca Juga:

Dia mengungkapkan bahwa sebenarnya pemerintah sudah siap untuk membahas RUU Perampasan Aset tersebut.

Menurut dia, DPR telah memenuhi janji akan mengambil alih draf penyusunan RUU Perampasan Aset.

"Nanti naskah akademik maupun materi RUU-nya boleh kami sharing," kata dia.

Baca Juga:

Sebelumnya, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan RUU Perampasan Aset itu diusulkan untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

Awalnya, RUU itu masuk pada Prolegnas Jangka Menengah 2024-2029 sebagai usulan pemerintah.

Menkum Supratman Andi Agtas menyetujui usulan DPR RI agar RUU tentang Perampasan Aset masuk ke dalam Prolegnas Prioritas untuk dibahas tahun 2025
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   ruu perampasan aset dpr ri prolegnas polri presiden prabowo subianto

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU