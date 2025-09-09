Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menterinya ke Istana, Ada Nama Bahlil dan Airlangga

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan pada Selasa (9/9).

Sejumlah menteri yang dipanggil di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Para menteri mulai berdatangan ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta sekitar pukul 14.00 WIB untuk mengikuti rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo.

Airlangga mengatakan dirinya dipanggil Presiden untuk membahas isu terkait ekonomi.

"Ya biasalah sesuai tugas, kalau saya kan ekonomi," kata Airlangga.

Airlangga menyebut, selain dirinya Presiden Prabowo juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Sementara itu, Raja Juli mengatakan dirinya telah menyiapkan data terkait hutan sebagai cadangan pangan, energi, dan air.

"Saya kira nanti saya akan menyiapkan bahan tentang hutan cadangan pangan dan energi dan air," kata dia.