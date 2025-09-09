Demi Hal Ini Prabowo Panggil Seluruh Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ke Rumahnya

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumpulkan para anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI di kediamannya Jalan Kertanegara, Jakarta, Senin (8/9) malam.

Hal itu dilakukan untuk meminta mereka menjaga tingkah laku di hadapan publik.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono mengatakan bahwa arahan dari Prabowo tersebut merupakan tindak lanjut dari pesan-pesan yang disampaikan masyarakat.

Menurut dia, para wakil rakyat dari Partai Gerindra tidak boleh menyakiti hati rakyat.

"Pesannya menjaga gaya hidup, terus kemudian menjaga tutur kata, menjaga ucapan, jangan sombong, jangan pamer, istilahnya itu flexing. Nggak ada gunanya," kata Sugiono usai menghadiri rapat di kediaman Presiden Republik Indonesia itu.

Hal yang terpenting, menurut dia, Prabowo meminta seluruh kader Gerindra, termasuk para legislator, untuk turut menyukseskan program-program pemerintahan yang baru berjalan selama 11 bulan ini.

Target-target yang cukup tinggi dari Prabowo, kata Sugiono, harus disukseskan.

"Kami bertugas untuk mengamankan, menjaga semua program," katanya.