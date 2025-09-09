JPNN.com

JPNN.com Jabar Politik Reshuffle 5 Menteri Menyingkirkan Orang Jokowi? Begini Jawaban Istana

Reshuffle 5 Menteri Menyingkirkan Orang Jokowi? Begini Jawaban Istana

Selasa, 09 September 2025 – 11:30 WIB
Reshuffle 5 Menteri Menyingkirkan Orang Jokowi? Begini Jawaban Istana - JPNN.com Jabar
Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih berfoto bareng di tangga Istana Merdeka Jakarta pada 21 Oktober 2024. Foto: arsip JPNN.com/Aryadita Umasugi

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah perombakan susunan menteri (reshuffle) di Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (8/9) bertujuan menghapus para menteri di era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi tersebut menanggapi pertanyaan awak media perihal para menteri yang dilantik sejak era pemerintahan Jokowi yang diberhentikan pada reshuffle atau perombakan susunan kabinet.

"Enggak ada, enggak ada," kata Prasetyo Hadi membantah isu tersebut dan menjawab pertanyaan awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9).

Baca Juga:

Pras, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa para menteri yang dilantik pada Senin (8/9) merupakan putra terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia.

Pemilihan menteri tersebut juga merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.

"Enggak ada orang siapa, orang siapa, orang itu adalah putra terbaik bangsa Indonesia," ujar Pras.

Baca Juga:

Adapun Presiden Prabowo Subianto memberhentikan para menteri di Kabinet Merah Putih, yakni Sri Mulyani yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Dito Ariotedjo dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

Kedua menteri tersebut dilantik sebagai menteri sejak periode kedua pemerintahan Presiden Ke-7 RI Jokowi. 

Begini jawaban istana soal reshuffle lima menteri yang digadang menjadi ajang untuk menyingkirkan orang-orang Jokowi
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Reshuffle Kabinet presiden prabowo subianto jokowi Presiden joko widodo Sri Mulyani Indrawati kabinet merah putih

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU