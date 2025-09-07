JPNN.com

JPNN.com Jabar Politik Komentar Nyelekit Wiranto Soal 17+8 Tuntutan Rakyat: Kalau Semua Dipenuhi Repot!

Komentar Nyelekit Wiranto Soal 17+8 Tuntutan Rakyat: Kalau Semua Dipenuhi Repot!

Minggu, 07 September 2025 – 07:00 WIB
Komentar Nyelekit Wiranto Soal 17+8 Tuntutan Rakyat: Kalau Semua Dipenuhi Repot! - JPNN.com Jabar
Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto. Foto M Fathra Nazrul Islam/JPNN

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Munculnya 17+8 Tuntutan Rayat yang ditujukan kepada pemerintah hingga DPR RI belakangan menjadi sorotan masyarakat.

Tuntutan itu muncul menyusul serentetan unjuk rasa di DPR RI dan kejadian pascademo.

Adapun, sejumlah figur publik yang terlibat dalam penyusunan Tuntutan 17+8 di antaranya, Salsa Erwina Hutagalung, Fathia Izzati, Abigail Limuria, Andovi Dalopez, Andhtya F. Utami dan Jerome Polin.

Baca Juga:

Sebanyak 17 tuntutan itu harus diselesaikan oleh pihak pemerintah dalam kurun seminggu, yakni 5 September 2025.

Kemudian, 8 lainnya diminta diselesaikan dalam kurun satu tahun. Dari 25 tuntutan tersebut, ada 5 yang ditujukan kepada pemerintah atau eksekutif termasuk Presiden Prabowo Subianto.

Berikut tuntutan tersebut:

Baca Juga:

Kepada Presiden Prabowo Subianto

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.

Dari 17 tuntutan, ada 5 yang ditujukan kepada pemerintah atau eksekutif termasuk presiden Prabowo Subianto, tetapi Wiranto bilang tak semua bisa dipenuhi
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   presiden prabowo subianto 17+8 tuntutan rakyat tuntutan 17+8 17+8 TNI dpr wiranto ruu perampasan aset affan kurniawan jerome polin

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU