Mewah, Tunjangan Rumah DPRD Jabar Lebih Besar dari Senayan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Layaknya para anggota dewan di DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat pun memiliki sejumlah tunjangan yang diberikan negara.

Tunjangan DPRD Jabar diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 189 Tahun 2021, tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Jabar.

Namun, dari sekian banyak tunjangan yang diberikan untuk pimpinan dan anggota dewan, tunjangan perumahan menjadi salah satu yang paling besar dengan rincian Ketua DPRD Jabar sebesar Rp 71 juta per-bulan, Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 65 juta dan anggota DPRD Rp 62 per bulan.

Adapun jumlah tunjangan yang diterima, akan dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain rumah, para legislator di DPRD Jabar juga mendapatkan tunjangan komunikasi intensif, berupa uang yang diberikan setiap bulan.

Besaran tunjangan komunikasi intensif yang diterima adalah sebesar Rp 21 juta setiap bulan dipotong pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, ada tunjangan transportasi yang diberikan kepada pimpinan dan anggota yang tidak mendapat fasilitas kendaraan dinas.

Tunjangan itu, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan sebesar Rp 17.500.000, dipotong pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.