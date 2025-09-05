Janji Manis Puan Maharani Seusai DPR RI Dihujani Demonstrasi Sana Sini

JPNN.com

Jumat, 05 September 2025 – 07:00 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani. Ilustrasi. Foto: Dok. Humas DPR RI

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Ketua DPR RI Puan Maharani mengumpulkan pimpinan fraksi partai politik parlemen untuk membahas transformasi DPR dan aspirasi masyarakat, guna merespons gelombang unjuk rasa di berbagai daerah dalam sepekan terakhir.

Pertemuan yang dipimpin Puan Maharani dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa, serta ketua-ketua fraksi. Pertemuan berlangsung di ruang rapat pimpinan DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9).

"Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk transformasi DPR. Semua ketua fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR," kata Puan dalam keterangan resminya.

Puan mengatakan DPR senantiasa terbuka dan melakukan evaluasi. Prinsipnya, DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri dengan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai masukan yang membangun.

Puan juga memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai dengan harapan rakyat.

"Saya sendiri yang akan memimpin reformasi DPR," katanya menegaskan.

Pada Rabu (3/9), DPR telah mengundang perwakilan 16 organisasi mahasiswa untuk berdialog mengenai kondisi bangsa pascaaksi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah pada 25–31 Agustus 2025.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, mewakili seluruh anggota DPR RI, menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan dan kekurangan para wakil rakyat selama menjalankan tugas maupun fungsinya.

